No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou o efeito da medida do IVA Zero, o crédito à habitação, assim como os juros na zona Euro e os crescimento dos certificados de aforro. Para além disso, em cima da mesa estiveram também a crise política, o conflito entre o primeiro-ministro e o Presidente da República e o aniversário do PSD.