O festival anual de cultura tuaregue junta diferentes tribos e linhagens no norte do Níger, com o intuito de promover a pacificação de uma zona com um longo historial de conflitos armados.

Em paisagens de biografia geológica impressionante, prossegue a expedição do "Mundo à Vista", iniciada na semana passada. Com Teresa Conceição, Joel Santos e Magali Tarouca.

