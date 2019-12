Os vulcões e a fé

Neste preciso momento há fogo de artifício em dezenas de vulcões em atividade, por todo o globo.

As erupções são de fraca intensidade mas diárias, nas regiões mais próximas do encontro de placas téctónicas e, nas povoações que se encontram em linha com o Arco Vulcânico da América Central, a fé e a religão adquirem características únicas.

Viajámos até à Costa Rica, El Salvador e Guatemala, com as melhores imagens de vulcanismo ativo, cultos ancestrais e grandes peregrinações, recolhidas pela equipa do Mundo à Vista: Teresa Conceição, Joel Santos e Magali Tarouca.