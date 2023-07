Na Rota dos Santuários

Um santuário entre a natureza do Minho

O Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Amares, é considerado o mais antigo do país e surge entre a natureza do Minho. Durante séculos foi destino de uma das maiores romarias do Minho e, nos dias de hoje, recebe milhares de peregrinos todos os anos.