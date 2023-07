Na Rota dos Santuários

Uma jiboia e um jacaré embalsamados integram coleção da Igreja da Nossa Senhora da Visitação

Associado aos descobrimentos, o Santuário de Nossa Senhora da Visitação, em Montemor-o-Novo, mostra traços do estilo manuelino-mudéjar no Alentejo. Uma jiboia e um jacaré embalsamados integram a coleção de ex-votos que se podem ver no local.