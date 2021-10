Negociações do Orçamento do Estado e uma eventual crise política

No programa desta semana, sobre o Orçamento do Estado para 2022 e a possibilidade de uma crise política, José Gomes Ferreira convidou: João Paulo Correia, vice-Presidente da Banda Parlamentar do PS; Duarte Marques, deputado do PSD; João Confraria, Economista e Professor da Universidade Católica, e António Nogueira Leite, Economista, Professor da Universidade Nova de Lisboa