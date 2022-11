Luís Rosa, jornalista do Observador e autor do livro "O Governador", João Paulo Batalha, consultor de Políticas Anticorrupção, Gustavo Sampaio, jornalista e diretor-adjunto do site Polígrafo, e Paulo Morais, presidente da Frente Cívica, autor de vários livros e iniciativa sobre o combate à Corrupção, foram os convidados de José Gomes Ferreira.