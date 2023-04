Abel Mateus, economista e antigo presidente da Autoridade da Concorrência, Henrique Neto, empresário, investidor e subscritor do Manifesto Cívico Contra o Atraso Económico e Social do País, José Ribeiro e Castro, jurista e presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e Paulo Morais, presidente da Associação Frente Cívica e autor de vários livros sobre corrupção em Portugal foram os convidados de José Gomes Ferreira no Negócios da Semana .