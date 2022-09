No habitual espaço de comentário na Edição da Noite de sexta-feira, Francisco Louçã analisou as projeções de arrefecimento económico, as duas crises do Governo desta semana - IRC e pensões, o novo aeroporto de Lisboa, a subida do preço das casas, as eleições em Itália e o que está a mudar na geoestratégica da guerra na Ucrânia.