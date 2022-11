No habitual espaço de comentário na Edição da Noite de sexta-feira, Francisco Louçã analisou a reconquista de Kherson pelas forças ucranianas, a queda do míssil na Polónia, as mensagens de ódio nas forças de segurança portuguesas, a polémica entre António Costa e o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa e os direitos humanos no Qatar, entre outros assuntos.