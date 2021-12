No segundo dia do Olhó Natal, Joana Latino e Nuno Pereira levam-no a conhecer as tradições da consoada no Alentejo e em Trás-os-Montes.

Dos caretos aos moços e aos gaiteiros que dão as boas festas aos habitantes. Das mais 300 imagens que compõem o presépio às delícias que decoram a farta mesa. Até Nuno Pereira pôs as mãos na massa.