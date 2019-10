O caso do bebé sem parte do rosto

O caso do bebé que nasceu com malformações graves, em Setúbal, e outros casos chocaram o país e vieram colocar na agenda a qualidade da prestação de cuidados de saúde e a sua fiscalização.

Em estúdio, Alexandre Valentim Lourenço, médico obstetra e presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos; e Eurico Reis, juiz desembargador e antigo presidente da comissão de acompanhamento do caso de seis doentes que ficaram cegos após uma operação no Hospital de Santa Maria, tentam responder às questões dos telespectadores.