Black Friday: consumismo ou oportunidade?

Preocupado com o planeta, o ministro do Ambiente criticou esta semana as promoções da Black Friday.

Matos Fernandes afirmou que este dia é "o expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista". Será que a iniciativa é apenas mais um apelo ao consumo ou é, de facto, uma oportunidade para fazer boas compras? No Opinião Pública Tito Rodrigues, Jurista da Deco Proteste, e psicóloga, Andresa Oliveira, do Gabinete de Estudos da Ordem dos Psicólogos deixam conselhos e alertas para o momento de comprar.