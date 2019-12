Reforço de 800 milhões de euros para o SNS

A ministra da Saúde promete contratar 473 médicos de família já em 2020. Os centros de saúde e os hospitais vão ter autonomia para ir buscar um total de 8400 profissionais entre clínicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, farmacêuticos ou assistentes. O investimento também vai servir para pagar dívidas a fornecedores, comprar equipamentos e para obras de requalificação dos edifícios. As organizações do setor aplaudem as medidas mas querem ver como será distribuído o dinheiro. Noel Carrilho, presidente Federação Nacional dos Médicos, e Guadalupe Simões, da direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses debateram o tema e ouviram os testemunhos dos espectadores.