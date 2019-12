Concorda com a forma como Portugal acolhe os migrantes?

O grupo já formalizou um pedido de proteção internacional. Agora vai ser ouvido pelo SEF. Este foi o pretexto para uma reflexão no Opinião Pública sobre as políticas de integração de migrantes e refugiados. Contamos com a opinião do sociólogo Rui Pena Pires, especialista em migrações, e de Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.