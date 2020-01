Compreende a dimensão dos efeitos do caso Luanda Leaks?

Isabel dos Santos vai sair também da Efacec, empresa onde detinha a maioria do capital (cerca de 70%). Antes, já tinha anunciado a saída do Eurobic, do qual é acionista com 42,5%. Entretanto, o Banco de Portugal prepara-se para retirar a idoneidade a Teixeira dos Santos. O regulador considera que o ex-ministro das Finanças já não tem condições para continuar como presidente do banco. Estes são apenas alguns dos efeitos do Luanda Leaks, caso que debatemos no Opinião Pública.