Portugal está a tomar as medidas mais indicadas em relação ao coronavírus?

No Opinião Pública desta segunda-feira, acompanhámos os últimos desenvolvimentos sobre o surto de coronavírus na China. Esclarecemos também as dúvidas e ouvimos a opinião dos espectadores que se vão confrontando com o problema. Em estúdio estiveram Guilherme Gonçalves Duarte, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.