O SMMP anunciou que vai impugnar a diretiva. A Procuradora-Geral da República desvaloriza: os magistrados podem sempre recusar ordens ilegais e até deixar escrito nos inquéritos eventuais intromissões das chefias.

O tema esteve em debate no Opinião Pública com o procurador Paulo Lona, da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e Miguel Matias, advogado na área do Direito Penal.