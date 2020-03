Que desfecho espera do debate instrutório do processo Marquês?

No programa desta quinta-feira, ouvimos a opinião dos espectadores sobre as respostas de José Sócrates aos pedidos de explicações do juiz Ivo Rosa.

Acredita que o caso irá a julgamento?

Luís Rosa, jornalista do Observador, e o advogado Paulo Valério, foram os convidados em estúdio.