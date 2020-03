Os apoios anunciados pelo Governo aos trabalhadores e às empresas são suficientes?

No Opinião Pública desta manhã, vamos debater os apoios anunciados pelo Governo, aos trabalhadores e às empresas. Acompanhe aqui em direto:

Direto

Queremos saber se ficou esclarecido com o que foi anunciado na sexta-feira pelo primeiro-ministro. As respostas do Estado são ou não suficientes?

Como é que a economia vai continuar a funcionar? Como vai ser com os nossos salários?

Como é que as famílias e as empresas vão conseguir sobreviver, as famílias fechadas em casa e as empresas fechadas ou a meio-gás?

Queremos saber o que pensa dos apoios decididos pelo Governo.