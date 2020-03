O que muda com a entrada na segunda fase de mitigação?

No Opinião Pública desta manhã, vamos falar do que muda, com a entrada da segunda fase de mitigação, a mais grave, que começou à meia-noite. Acompanhe aqui em direto:

Direto

Queremos saber se conhece as novas regras? Se sabe exatamente o que fazer, e quem contactar se sentir sintomas?

Se sabe o que deve fazer e também o que não deve fazer?

Queremos ouvir ainda as suas dúvidas e como avalia o comportamento da sociedade e das autoridades. Pode ligar para o 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.