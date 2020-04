No Opinião Pública desta manhã, analisamos os vários modelos propostos para a recuperação da economia. Queremos ouvir a sua opinião sobre as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que anunciou uma queda de 8% do Produto Interno Bruto de Portugal, já este ano.

O FMI antecipa ainda a duplicação do desemprego e perspetiva que a retoma pode iniciar-se em 2021, ainda que a incerteza seja grande. Como devemos preparar a reabertura da economia? Que setores devem abrir primeiro e como podem reinventar-se?

Como podem ser retomadas algumas atividades económicas, no curto prazo, não pondo em causa o controlo da doença? Perante este cenário, como combater as desigualdades sociais e que apoios a longo prazo deve o Estado prestar?

Veja abaixo o programa em direto. Para participar ligue para os núneros de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.