Programa de estabilização económica e social é ou não suficiente?

O programa de estabilização económica e social é o tema do Opinião Pública desta manhã.

O plano está centrado no investimento publico, no apoio às empresas, na recuperação do emprego e na resposta à dimensão social da crise.

Queremos saber o que pensa deste programa: é ou não suficiente para a retoma da economia e para minimizar o impacto da pandemia nas familias e nas empresas? Que medidas propõe para Portugal enfrentar a crise, que é sanitária mas também económica e social? Qual o contributo que os partidos com assento parlamentra podem dar e o que espera do Orçamento suplementar que o Governo pretende apresentar na Assembleia da República no próximo mês?

Veja abaixo o programa em direto. Pode participar através dos números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.