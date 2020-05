Covid-19. As dúvidas sobre a evolução da pandemia

No Opinião Pública desta manhã, analisamos a propagação do coronavírus em Portugal, depois do elevado número de casos positivos na região de Lisboa e Vale do Tejo, numa altura em que estamos a cinco dias de entrar na terceira fase de desconfinamento.

Como olha para a evolução da pandemia em Portugal e para a forma como os portugueses estão a agir perante as regras de proteção sanitária? Como olha para as dúvidas da Organização Mundial da Saúde sobre a evolução da pandemia?

A OMS fala de um possível segundo pico ainda na primeira vaga e alerta para possíveis consequências da forma como estão a ser levantadas as restrições na Europa.

Veja abaixo o programa em direto. Pode participar através dos números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.