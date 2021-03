Tragédia de Entre-os-Rios. O que foi feito e o que ficou por fazer?

No Opinião Pública desta quinta-feira vamos lembrar a tragédia de Entre-os-Rios. Para além das memórias da noite em que, há 20 anos, caiu a Ponte Hintze Ribeiro, numa emissão especial a partir de Entre-os-Rios, vamos analisar o que foi feito nestas duas décadas e o que ficou por fazer depois da morte de 59 pessoas.

Com as famílias, vamos tentar perceber como vive agora toda uma comunidade destruída pela tragédia de há duas décadas. As suas memórias e as suas reflexões sobre o que se passou naquela noite de 4 de março de 2001.



Participe através dos números 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 11:00 e as 12:00.