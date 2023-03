Original é a Cultura

Dançar rima com levitar desafiando a lei da gravidade num apelo a uma ascensão dos corpos. Que arte é esta que convoca os nossos sentidos, que tão bem representa ideias, povos, épocas, e que anima a vida? A beleza e a verdade da sua linguagem fazem-nos sintonizar com o filósofo Friedrich Nietzsche quando disse: “só acreditaria num Deus que soubesse dançar”. Hoje o nosso encontro é com a Dança.