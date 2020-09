Início do ano letivo. Costa prometeu computadores para todos?

Na semana do regresso às aulas, recuperamos uma promessa de António Costa: computadores para todos os alunos no início do novo ano letivo.

Deputados do PSD e CDS têm insistido no tema e perguntam onde estão afinal os equipamentos prometidos. O Governo teve vários meses para preparar o regresso às aulas e por isso perguntam: quando é que o primeiro-ministro cumpre a palavra dada?

O Polígrafo SIC foi perceber se afinal foi ou não feita essa promessa para o início do ano letivo.

Mais sobre o Polígrafo SIC aqui.