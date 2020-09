Temos as ferramentas para "prevenir a disseminação descontrolada" da covid-19

"O regresso às aulas é fundamental e necessário e como virologista concordo com ele", começou por salientar Pedro Simas ao programa Polígrafo da SIC Notícias.

O virologista considera que Portugal tem "as ferramentas para prevenir essa disseminação descontrolada".

De acordo com o especialista, há dois pontos fundamentais que os pais devem ter em atenção:

Têm de confiar na escola e nas instituições;

Têm de estar atentos às crianças, principalmente quando vivem com pessoas que estão nos grupos de risco, uma vez que são muitas vezes assintomáticas.

"Vai haver surtos nas escolas e temos de estar preparados emocionalmente e racionalmente para lidar com isso".

O virologista considera que "temos tido um comportamento exemplar".

Quanto a uma possível vacina, Pedro Simas acredita estar disponível no final deste ano ou no início do próximo ano.