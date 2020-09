Catarina Martins diz que o Bloco não se sente obrigado a viabilizar o Orçamento do Estado

O Bloco de Esquerda e o Ministério das Finanças estão a tentar encontrar uma alternativa de financiamento ao Novo Banco. Catarina Martins quer que o Partido Socialista dê sinais mais claros sobre a vontade de negociar o Orçamento do Estado 2021. Em entrevista ao Polígrafo SIC, a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o partido não se sente obrigado a viabilizar o documento.

O Bloco de Esquerda está em alta pressão. Com o PCP a distanciar-se do Governo e o Governo a distanciar-se do PSD, a viabilização do Orçamento da Estado está cada vez mais nas mãos do Bloco de Esquerda.