Os factos da América 

Donald Trump disse que "308 mil militares morreram porque o Governo Obama/Biden não lhes fez chegar cuidados de saúde".

No twitter, numa publicação a 6 de outubro, o Presidente norte-americano escreveu: "Todos os anos morrem milhares de pessoas com gripe, às vezes mais de 100 mil. Apesar da vacina, estamos a aprender a viver com a covid, que é muito menos mortal."

Numa sessão pública organizada pela CNN em setembro, Joe Biden afirmou: "Se Trump tivesse feito o que tinha de ser feito desde o início, todas as pessoas que morreram de covid-19 estariam vivas. Todas! Não estou a inventar, olhem para os dados disponíveis."

Joe Biden atacou Trump ao garantir que o Presidente recandidato "nunca condenou a extrema-direita e os supremacistas brancos."

Mas serão estas declarações corretas?