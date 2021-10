Estado português tem mais de 90 mil precários?

No Orçamento do Estado para 2022, o Governo anunciou um pacote de medidas da Agenda para o Trabalho Digno, onde é incluído o combate à precariedade. Mas, nas redes sociais, as reações foram muitas e críticas: será verdade que o mesmo Governo que quer obrigar privados a diminuir precariedade, tem mais 90 mil trabalhadores precários?