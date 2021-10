Rangel acusa PSD de Rui Rio de não denunciar falta de computadores?

Em fevereiro e 2020, Paulo Rangel dizia "obrigado Rui Rio" e assumia estar com o líder no desígnio de chegar ao Governo. Mudam-se os tempos e Rangel é agora candidato contra Rui Rio. E, no novo papel de adversário, Rangel já veio acusar o PSD de não ter denunciado a falta de computadores para o ensino à distância. Terá razão?