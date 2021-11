Greta Thunberg foi “barrada” na COP26 e por isso esteve em protesto?

Uma publicação no Twitter afirma que “Greta Thunberg é barrada na COP26 e surta no meio da rua”. No vídeo partilhado pode-se ver a ativista a gritar “chega de blá blá bá”.

Este ano, Thunberg não discursou na Cimeira, mas marcou presença em Glasgow, na Escócia – cidade escolhida para a COP26 – onde participou em vários protestos. Mas na 25ª Conferencia das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), em 2019, Greta Thunberg foi convidada para discursar. Pode ver o discurso aqui.

Na altura, a ativista começou por dizer que não iria mediatizar o momento com frases como “a nossa casa está em chamas”, “eu quero que entrem em pânico” ou “como se atrevem?”. Estas e outras expressões foram utilizadas noutros discursos seus, mas, segundo a jovem sueca, acabaram por desviar o debate das questões essenciais. Neste mesmo discurso, a ativista defendeu que “encontrar soluções holísticas para a crise climática deveria ser o objetivo da Cimeira. Mas em vez disso, tornou-se uma oportunidade para os países negociarem lacunas às leis e para evitarem melhorar os objetivos dos pactos climáticos”.

Dois anos depois, Greta Thunberg esteve, em Glasgow, reunida com outros ativistas em protesto, durante a COP26. O momento partilhado no tweet em análise foi publicado na íntegra em vários meios de comunicação, nomeadamente a CNN. De acordo com o canal de televisão norte-americana, o protesto foi organizado à entrada da Cimeira. No vídeo, a ativista sueca diz que “esta COP26 está a ser até agora igual às outras COPs, o que não nos levou a lado nenhum. Dentro da COP há políticos e pessoas no poder que fingem que levam a sério o nosso futuro; que fingem que levam a sério as pessoas que já estão a ser vítimas das alterações climáticas. A mudança não virá de dentro da COP, aquilo não é liderança, isto é que é liderança. Nós dizemos chega de blá, blá, blá. Nós dizemos chega à exploração do planeta”.

Também no Twitter, a 4 de novembro, a jovem sueca disse que “a COP26 já não é uma conferência sobre o clima, é um festival de branqueamento da crise climática para os países do Norte”.

Em entrevista à BBC, Greta Thunberg explicou que não foi oficialmente convidada para falar na COP26. Questionada sobre o porquê desta decisão das Nações Unidas, a ativista afirmou que “essa não é uma questão apenas sobre mim, mas algumas pessoas podem ter receio que se convidarem ativistas jovens, radicais, isso os possa fazer parecer mal”. A jovem sueca sublinhou também que há uma falta de representação dos países menos desenvolvidos na Cimeira.

Posto isto, é verdade que a ativista não foi convidada para discursar na COP26, mas os protestos que levou a cabo em Glasgow não foram uma retaliação à decisão das Nações Unidas de não a receber.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro, mas...

