Entrevista a Joana Marques: "Nenhum humorista foi preso ou multado, a mim dá-me um certo alívio"

A humorista e guionista Joana Marques foi a convidada desta segunda-feira no Polígrafo SIC. Conhecida pela rubrica "Extremamente Desagradável" na Rádio Renascença, falou sobre o seu humor mordaz, os limites do humor e daqueles que se levam demasiado a sério.

Joana Marques lembrou o momento em que recebeu "um pré-aviso de processo" do juiz Neto Moura. "Ele avisou que me ia processar, mas creio que tenha desistido", afirmou. Nenhum humorista foi preso nem multado, sublinhou a humorista com algum alívio. "A mim dá-me um certo alívio que assim seja, não quer dizer que amanhã seja assim", disse.

Em entrevista ao Polígrafo SIC, Joana Marques falou sobre quatro rubricas: a primeira sobre o momento em que Sócrates saiu de tribunal e foi beber uma cerveja numa esplanada, a segunda sobre a fuga de João Rendeiro anunciada através de um blog pessoal. Destacou ainda a Grande Reportagem da SIC "Testa de Ferro" sobre negócios de Luís Filipe Vieira e o episódio em que um grupo de negacionistas esperou por Ferro Rodrigues à porta de um restaurante.