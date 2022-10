Conflitos de interesses no Governo? Polígrafo SIC revela mais dois casos

O Polígrafo SIC revela mais dois casos que levantam dúvidas sobre conflitos de interesses no Governo.

Empresa do marido da secretária de Estado das Pescas fez contrato com o Estado?

O primeiro envolve a pasta das Pescas. A empresa do marido da secretária de Estado, Teresa Coelho, casada em comunhão de adquiridos, fez um contrato por ajuste direto com o Estado.

Teresa Coelho tomou posse como secretária de Estado das Pescas em setembro de 2020 e é casada com Rui Estevão Pedro, em regime de comunhão de adquiridos.

No registo de interesses está declarado que o marido tem uma participação de 100% no capital social da empresa Angels Recipes - Sociedade Unipessoal Lda. Esta empresa assinou um contrato por ajuste direto, em 29 de agosto deste ano, com a Câmara de Leiria.

O contrato assegurava o pagamento de 74.500 euros mais IVA, por serviços de consultoria e orientação para a valorização de efluentes agropecuários, durante 12 meses.

Como a empresa contratada é detida a 100% pelo marido da secretária de Estado das Pescas, casada em comunhão de adquiridos, levantam-se dúvidas, porque a lei das incompatibilidades exclui da contratação pública "empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo, detenha, por si ou conjuntamente com o seu cônjuge (...) uma participação superior a 10%, ou cujo valor seja superior a 50.000 euros".

Em resposta ao Polígrafo SIC, a secretaria de Estado das Pescas não desmente o contrato e não fala sobre o facto da governante ser casada em comunhão de adquiridos com o dono da empresa que fez o ajuste direto com o Estado.

A secretaria de Estado refere, no entanto, que o objeto do contrato - tratamento de efluentes agropecuários - está noutra tutela, no Ambiente e não na Agricultura, mas formalmente não explica nem apresenta nenhum documento que sustente essa questão da tutela.