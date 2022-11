O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um aviso à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, por causa da execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Marcelo realça que "dos 16.600 mil milhões de euros" do PRR há apenas "€800 milhões já estão no terreno". Confirma-se?