Polígrafo SIC: Ronaldo vs Musk, a demissão de Miguel Alves e a bipolaridade fiscal

No Polígrafo SIC desta semana, analisámos as polémicas no Governo, mais concretamente a contratação de um jovem para o gabinete de Mariana Vieira da Silva e a demissão de Miguel Alves. Verificámos se há hipermercados com multas de 500 milhões desde 2020 devido a concertação de preços, os impostos para portugueses e estrangeiros, o número de médicos de família, o preço da botija de gás nos Açores e na Madeira e a validade da certidão de óbito.

O novo líder do PCP e um alegado ajuste direto na Câmara do Seixal também estiveram no Polígrafo desta semana.

Fomos ainda olhar para a polémica entre Elon Musk e Cristiano Ronaldo e a decoração de uma árvore de Natal pela Câmara de Lisboa.

Onde acaba a verdade e começa a mentira? O fact-checking no Jornal da Noite da SIC.