“Podem fazer o Polígrafo se quiserem”: Bispo auxiliar de Lisboa desafiou e Polígrafo SIC respondeu

Depois da polémica, a Igreja e a Câmara de Lisboa baixaram o custo dos palcos para a Jornada Mundial da Juventude. No dia em que foi anunciada a redução de custos, o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, deixou um desafio ao Polígrafo.

“Quanto ao preço dos palcos das outras Jornadas... não é muito bonito nós estarmos a pronunciar-nos sobre os outros e sobre os outros países, como não é bonito ao contrário. E nós não o vamos fazer. Agora, posso dizer, podem fazer o Polígrafo se quiserem, que os custos dos palcos das JMJ anteriores são similares, alguns para muito mais e outros para ligeiramente menos”, afirmou D. Américo Aguiar.

Depois do desafio, foi dito ao Polígrafo SIC que D. Américo Aguiar tinha em mente os custos de Madrid, em 2011, e da Cidade do Panamá, em 2019.

Começamos pela Jornada Mundial da Juventude de há doze anos: o palco onde se realizou a cerimónia de despedida do Papa Bento XVI teve um custo inicial, na versão oficial, de 800 mil euros. Mas ficou por metade, porque a organização arranjou um patrocinador, uma empresa de construção.

No entanto, esta versão é desmentida por uma "auditoria interna", não disponível para consulta pública, mas que foi enviada ao Polígrafo SIC pela Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Pelo documento, o palco grande de Madrid custou 1,4 milhões de euros.

Quanto ao que se passou na Cidade do Panamá, o registo oficial é de um contrato de cerca de 10,7 milhões de euros, para "serviços de planeamento e engenharia técnica para a montagem das infra-estruturas e equipamento tecnológico", Um valor idêntico ao que os jornais apontaram: 10,9 milhões de euros para palco, ecrã, multimédia e afins.

Em Portugal, o palco principal do Parque Tejo tem custo previsto de 2,9 milhões de euros, depois do corte provocado pela polémica. A este custo, somam-se 5,9 milhões de euros em serviços de luz, som e imagem.

A avaliação do Polígrafo SIC: falso. Na comparação direta entre as JMJ de Lisboa - Madrid - Panamá, é claro que o palco principal português não é muito mais barato do palco da cidade do Panamá. E quanto a Madrid, tomando como referência o valor mais elevado, é cerca do dobro.