No Twitter, o autor do blog Imprensa Falsa, afirmou que quem vota no PCP vota na saída da UE, o regresso do escudo, a saída da NATO. Miguel Tiago, ex-deputado do PCP, contestou e lançou o desafio: encontar uma única vez em que o partido comunista tenha defendido alguma destas ideias. O Polígrafo SIC foi procurar os factos.