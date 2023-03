João Gomes Cravinho estava no Brasil quando anunciou que Lula da Silva iria discursar na cerimónia solene do 25 de abril no Parlamento. No entanto, o protocolo determina que deve ser o presidente da Assembleia da República a organizar o dia da liberdade em Portugal e não o Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa disse nada saber sobre o convite feito a Lula da Silva e sublinhou em fevereiro que a "Assembleia é que tem a última palavra".