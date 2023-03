Voltamos à TAP para verificar uma declaração do deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto, que diz que o caso da indemnização de Alexandra Reis é apenas uma pequena parte do dano nas contas públicas. Alega mesmo que os 500 mil euros são o que o Estado gastou com a companhia em cada quatro horas durante mil dias. O Polígrafo SIC foi verificar.