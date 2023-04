Através do simulador de comparação de preços da Deco Proteste, um espetador do Polígrafo SIC denunciou a subida de preço de uma máquina de lavar roupa, à venda na Worten, durante uma campanha promocional. No dia 29 de março, o eletrodoméstico custava menos 129 euros que no dia seguinte - precisamente quando entrou em vigor a campanha “Três dias sem IVA”.

Será verdade que este eletrodoméstico aumentou de preço durante a campanha promocional? O Polígrafo SIC dá-lhe a resposta.