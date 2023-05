André Ventura utilizou as redes sociais para publicar uma fotografia de um suposto cartaz do Livre, que promove um evento com “drag queens” e oferece “entrada gratuita para crianças”.

O líder do Chega criticou a esquerda em Portugal e disse que é preciso “proteger as crianças”. No entanto, o Polígrafo SIC conclui que André Ventura realizou uma montagem.