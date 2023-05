O PSD acusa o Governo de não cumprir com o investimento previsto no Serviço Nacional de Saúde. O partido afirma que, de acordo com o ministério das finanças, e apesar do executivo prever um investimento de 900 milhões de euros no SNS, apenas 31 milhões foram executados.

O Polígrafo SIC conferiu os números do Orçamento de Estado e averiguou se o Governo realmente só executou 4% do valor orçamentado.