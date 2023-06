No debate no Parlamento sobre incêndios rurais, o deputado do Chega, Pedro Pinto, acusou o Governo de se focar em percentagens e de esconder os valores reais. O deputado denunciou, por exemplo, que o aumento de 75% para as associações humanitárias de bombeiros corresponde a apenas 75 cêntimos por operacional?

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil determinou para este ano aumentos para os dispositivos integrados de operações de proteção e socorro.