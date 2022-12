A banana da Madeira tem hoje um mercado disposto a pagar pela banana nacional o triplo do preço da banana importada.

Mas, há 30 anos, os bananicultores madeirenses viviam dias de aflição. Preparavam-se para enfrentar a concorrência das poderosas multinacionais norte-americanas.

Com o novo ano chegaria o fim das alfândegas e das fronteiras e as novas regras do Mercado Único Europeu. A história da mais célebre fruta produzida na Madeira parecia ter os dias contados.