No conforto e no mar do Alentejo

A primeira paragem é no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Chama-se Herdade do Touril e fica quase à beira mar. É neste Alentejo com cheiro de sal e algas que conhecemos a Tasca do Celso numa versão esplanada de Hotel. Tem os sabores típicos alentejanos com a frescura da maresia. Ideal para uma escapadinha em família.

Da Zambujeira do Mar até Vila Nova de Milfontes as vistas falam por si e quando se chega a este cantinho alentejano em cima da praia são tudo bons motivos para ficar sempre mais um pouco. O Choupana é a nossa sugestão. A vista fala por si e a especialidade é daquelas que tem estatuto de clássico para qualquer português. Peixe no carvão, saladinha e bom vinho nunca faltam neste lugar.

Em Melides descobrimos uma novidade do verão de 2023. Chama-se Tosca e o nome não engana. Tem Itália como inspiração e por isso não lhe faltam clássicos de lá e de cá, claro. A Albertina é presença habitual no lugar que lhe pode dar um conforto de massas e boas bebidas se o destino for o litoral do Alentejo.

Este episódio termina num daqueles lugares que merece uma paragem prolongada. A Herdade do Sobroso é muito mais que vinho e vinhas. Tem hectares de paisagens e beleza natural para explorar e ao comando dos tachos daquela cozinha a rainha de todas as açordas. Chama-se Joséfa e se pro lá passar, por favor pergunte por ela. Vai sempre valer a pena.