Variante Delta torna-se dominante em vários países. França prepara-se para uma quarta vaga da pandemia

Em França vacinar é a palavra de ordem para tentar travar os contágios, sobretudo da variante Delta, responsável por mais de 20% dos casos. O país prepara-se assim para uma quarta vaga, esperada para setembro.

Um mega surto com mais de mil contágios foi detetado em Espanha. Entre os protestos dos que não querem estar fechados e o confinamento por razões de saúde, as autoridades sanitárias tentam travar as cadeias de transmissão. Causado pelas viagens de finalistas às ilhas Baleares, já se espalhou por várias regiões de Espanha. Mais de cinco mil pessoas estão em isolamento e quem regressa a casa, faz testes.

Na República Checa, o índice de transmissibilidade está acima de 1 pela primeira vez desde meados de abril. A Rússia, perante o aumento de contágios, aprovou um reforço da vacina para quem foi vacinado ou recuperou da doença há seis meses.