Reportagem Especial "Até ao fim do bairro" hoje no Jornal da Noite

A Amadora é, a seguir à capital, o segundo município do país com o maior número de famílias a realojar. Na Quinta da Lage vivem ainda 189 famílias abrangidas pelo Programa Especial de Realojamento, o programa que, em 1993, fez o levantamento das barracas a erradicar, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A Reportagem Especial deste sábado ouviu as preocupações das famílias prestes a perder as casas onde viveram, nalguns casos, toda a vida. "Até ao fim do bairro", mais logo, no Jornal da Noite.