Em 2016 a SIC esteve no parque indígena do Xingu, na Amazónia

Em 2016, uma equipa de reportagem da SIC foi ao parque indígena do Xingu - na Amazónia - onde foi recebida pelo povo Kisêdjê.

A visita estava inserida no Amazónia Live, um projeto social do Rock in Rio que se comprometia a plantar - até este ano - seis milhões de árvores na Amazónia brasileira. Recuperamos essa reportagem num momento em que a situação se agravou, no pulmão do mundo.